Абоненты МГТС сообщают о проблемах с доступом в интернет

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Абоненты ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) столкнулись со сбоем в работе сети компании, из-за чего не работает доступ в интернет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения пользователей услугами компании.

О сбоях сообщили пользователи из разных районов столицы. Более половины жалоб отмечают сбой в работе интернета.

На странице МГТС в "ВКонтакте" было опубликовано обращение, в котором сообщается, что работа над устранением сбоя уже ведется. В нем подчеркивается, что ситуация временная и доступ ко всем сервисам будет восстановлен "как можно быстрее".

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