Motorola представила гнущийся смартфон, который можно носить на руке

Фото: motorolanews.com

Компания Motorola показала гнущийся мобильный телефон, который можно носить на руке. Новинку продемонстрировали на конференции Lenovo по инновациям и технологиям, запись которой размещена на YouTube.

Экран размером 6,9 дюйма может сгибаться под разные нужды. Гаджет имеет несколько режимов работы, среди которых обычный и стоячий, а также режим ношения на руке.

В стоячем режиме смартфон превращается в настольные часы, а его экран уже будет составлять 4,6 дюйма.

В режиме часов телефон можно носить прямо на запястье, однако пока неизвестно, насколько хорошо он фиксируется на руке.

В прошлом месяце американская компания Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов, которыми люди смогут управлять без нажатия на дисплей. Телефон представлен в двух размерах – 6,1 дюйма для модели iPhone 15 и 6,7 дюйма – для модели iPhone 15+.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что сети мобильной связи 3G могут отключить в России в 2027 году, реализуя план по перспективному использованию радиоэлектронных средств. Предполагается, что правительство примет соответствующий план до конца 2023 года.

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