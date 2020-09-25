Интернет-омбудсмен опроверг безопасность кнопочных телефонов

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил НСН, почему многие россияне выбирают кнопочные телефоны. По его словам, это происходит из-за моды и страха слежки, однако в этом вопросе кнопочные телефоны ничем не отличаются от современных смартфонов.

"Люди свято верят в то, что кнопочные телефоны безопаснее с точки зрения контроля или некого слежения. И в этом тоже есть доля правды, но и обман", – указал Мариничев. Он пояснил, что речь идет о новых кнопочных телефонах, а не раритетных моделях.

Директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов ранее рассказал, что кнопочные телефоны имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, более устойчивы к перепадам температуры и часто имеют хороший сигнал.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предложил отказаться от смартфонов в пользу обычного кнопочного телефона из-за маркетингового шпионажа.