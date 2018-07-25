Эксперты назвали самую дорогую теневую киберуслугу

25 июля, 19:17
Создание вредоносного программного обеспечения для банкоматов является самой дорогой хакерской услугой в теневом интернете, сообщает РИА Новости. К такому выводу пришли специалисты компании Positive Technologies.
Отмечается, что спрос на такие программы превышает предложение в три раза. Это позволяет говорить о востребованности новых инструментов среди киберпреступников.
Эти услуги становятся все доступнее благодаря появлению партнерских программ, сервисам по аренде ВПО и моделям распространения в качестве услуг.
При этом, по данным экспертов, самой дорогостоящей услугой оказалось создание вредоносного ПО для проведения логических атак на банкоматы. Ее хакеры оценивают от 1,5 тысячи долларов.
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