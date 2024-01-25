Депутаты внесли в ГД проект о полномочиях РКН в сфере блокировки копий пиратских сайтов

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Депутаты Госдумы внесли в ГД законопроект об оптимизации процедуры блокировки копий пиратских сайтов и о передаче полномочий Роскомнадзору. Соответствующая законодательная инициатива размещена в думской электронной базе.

Авторы проекта предлагают РКН взять на себя решение о признании сайта копией пиратского портала и направление такого решения владельцу выявленного ресурса. Предполагается, что процедура может сократиться до 2 дней.

Также законопроект предлагает устранить правовой пробел, когда обязанность прекращения выдачи информации в поисковой системе возлагается исключительно на операторов систем, которые распространяют рекламу.

Поэтому сейчас поисковые системы, прекратившие распространять рекламу в российском сегменте Сети, не попадают под действие закона.

"На самом деле чисто формальная поправка, связанная с тем, что полномочия по блокировке были за Минцифры, а по факту занимается Роскомнадзор", – объяснил поправку зампред ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT.

Он отметил, что процедура будет без суда, чтобы не перегружать прокуратуру и другие ведомства. Также, по его словам, этот шаг поможет сделать Сеть чуть безопаснее.

Ранее СМИ со ссылкой на свои источники заявляли, что Минцифры РФ вместе с представителями отрасли работает над предложением отказаться от блокировки некоторых сайтов, которые показывают нелицензионный видеоконтент западных компаний.

Для отмены блокировок такой контент должен быть легально представлен на российских сервисах онлайн-просмотра либо находиться в прокате в кинотеатрах. Также такие продукты не должны содержать экстремистские материалы и пропаганду ЛГБТ (запрещенное в РФ экстремистское движение).



По итогам 2022 года доходы российских сайтов с пиратскими фильмами и сериалами упали почти на 10%, до 45 миллионов долларов.

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