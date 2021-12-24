Операторы отключили около 2,5 млн абонентов корпоративных тарифов

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Фото: depositphotos/GaudiLab
Российские операторы мобильной связи аннулировали 2,5 миллиона корпоративных сим-карт из-за невыполнения требования зарегистрировать их по новым правилам. Об этом сообщает РБК.
Итоги данной процедуры подвели на совещании министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. По информации представителя одного из операторов, в первую очередь компании блокируют "молчащие" номера.
"Но активным абонентам надо поторопиться зарегистрировать свои номера: рано или поздно и до них дойдут блокировки", – заявил эксперт.
Новые нормы по регистрации сим-карт были приняты в рамках соответствующего закона с июня 2021 года. Документ гласит, что юрлица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) сим-карты для сотрудников физлиц, которые пользуются связью по корпоративным тарифам.
Крайний срок регистрации сим-карт был установлен на 30 ноября. После этой даты операторы мобильной связи обязаны прекратить оказывать услуги корпоративным клиентам, которые не включены в ЕСИА.
По информации Минцифры РФ, с 1 июня 2021 года через портал госуслуг было успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт.
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