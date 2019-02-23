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14:04

Американские СМИ назвали беспилотник "Калашникова" способным изменить мир

технологии

14:04

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Беспилотник-камикадзе, который концерн "Калашников" представил на выставке вооружений IDEX-2019, способен изменить мир. В этом уверены эксперты издания "The Washington Post".

По мнению специалистов, разработка хотя была спрятана за танками, бронетехникой и истребителями, обладает всеми возможностями, чтобы произвести революцию в военном деле.

"Он (беспилотник – прим.ред.) имеет такой же потенциал для изменения характера войны, как и его "родственник" АК-47", – сказано в материале.

KYB способен разгоняться до 130 километров в час и находиться в небе до 30 минут. Его полезная нагрузка составляет порядка трех килограммов.

В издании отметили, что владельцы разработки смогут управлять бомбой с высокой степенью точности, которая не имеет аналогов в мире.

Ранее стало известно, что дрон уже прошел испытания и готов к работе. Отмечается, что беспилотник взрывается, когда достигает цели.

технологии

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