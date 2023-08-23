Эксперт раскритиковал идею о найме сотрудников на госслужбу при помощи ИИ

Фото: depositphotos/fizkes

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил, что не понимает, по каким критериям будет проходить отбор потенциальных кандидатов при их найме на госслужбу, если для этого будут использоваться технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает радио КП.

По его словам, в общем смысле ИИ пока что не существует.

"На самом деле я считаю, что прежде всего история про деньги – это попытка заработать на таком креативом проекте. Во-вторых, я не представляю, по каким параметрам будет проходить отбор", – сказал Кабанов.

Он объяснил, что некоторые специалисты, имеющие узкий профиль, могут не подойти на ту или иную должность по мнению ИИ из-за определенных критериев, а специалисты широкого профиля, наоборот, могут пройти тест и попасть на работу.

"Но, как показывает практика, широкие специалисты – это работники ни о чем", – сказал эксперт.

По мнению Кабанова, таким образом ИИ наберет в штат "кукол", которые не смогут выполнять полезную работу в рамках государственной службы.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует в качестве эксперимента задействовать ИИ для отбора сотрудников на государственную службу, для этого ведомство будет пользоваться платформой "Государственные кадры". Эксперимент будет проходить в два этапа, первый – с 1 сентября по 1 марта 2024 года, второй – с 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.



Немецкая газета Bild заменит ряд сотрудников искусственным интеллектом