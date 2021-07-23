Эксперт по кибербезопасности объяснил востребованность кнопочных телефонов

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Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий объяснил возросший спрос на кнопочные телефоны среди россиян. Об этом сообщает "Газета.ру".

"На рост числа продаж старых телефонов незначительно могло повлиять то, что их можно использовать как второй телефон, на который приходят одноразовые коды в виде СМС-сообщений от различных сервисов, например, от госуслуг, банков, соцсетей, почтовых сервисов", – уточнил специалист.

Вместе с тем, по словам Лукацкого, такие устройства не оснащены какой-либо большей защитой от мошенников, чем более популярные смартфоны. Их также можно прослушать, однако кражи данных более редки, поскольку на кнопочных телефонах почти нет ценной информации.

По данным российских ретейлеров, в первом полугодии 2021 года значительно вырос спрос на кнопочные мобильные телефоны. В отдельных случаях рост продаж достигал 26%. Эксперты объясняют тенденцию дачным сезоном и возвращением в РФ трудовых мигрантов.