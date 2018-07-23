3D-модели людей начнут создавать в Сколково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фирма Texel – резидент фонда "Сколково" – разработала уникальный комплекс цветного сканирования людей. Он позволяет создавать 3D-модель человека. Предполагается, что технология подойдет для виртуальной примерки одежды, создания сувенирных статуэток и разработки системы идентификации по фигуре.

Пройти процедуру сканирования придется всего один раз. Система создает точную цифровую модель тела человека, которую потом можно будет использовать в онлайновых покупках. К процессу можно будет подключить искусственный интеллект, который научат помогать выбирать фасоны, цвета, сочетания предметов одежды, подходящие к фигуре, сообщает газета "Известия".

Сканер, которым пользуется Texel – это вращающаяся рама высотой в человеческий рост. Ее оборудовали датчиками-сенсорами, программное обеспечение разработано в России. Полное сканирование занимает всего 30 секунд, а построение аватара – одну минуту.

Ранее фонд "Сколково" оказал поддержку российским ученым, которые разработали способ добывать чистую пресную воду из воздуха. Установка использует энергию солнца и морских волн для выработки питьевой воды.