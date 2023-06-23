Смартфоны британцев начали сами звонить в экстренные службы из-за обновления Android

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Совет начальников национальной полиции Великобритании пожаловался на появившуюся в Android 12 новую функцию экстренного вызова, из-за которой на телефонные линии органов правопорядка начало поступать большое количество ложных звонков. Об этом сообщает портал Android Authority.

"На национальном уровне все службы экстренной помощи в настоящее время испытывают рекордно высокие объемы вызовов. Для этого есть несколько причин, но одна из них, на наш взгляд, оказывает значительное влияние – это обновление для Android-смартфонов", – сказали сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что в новом обновлении для смартфонов на операционной системе Android пользователи могут совершить экстренный звонок при помощи нескольких нажатий кнопки выключения. Функция была включена в смартфоны от компаний Samsung, Google и Xiaomi по умолчанию.

Представитель Google заявлял, что компания передаст производителям телефонов рекомендации, которые позволят предотвратить случайные экстренные вызовы. Помимо этого, в компании порекомендовали отключить функцию совершения экстренного звонка гражданам, столкнувшимся с данной проблемой.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял, что функция экстренного вызова с использованием спутниковой связи в новом iPhone 14 не будет работать в России в ближайшие несколько лет.

При этом функцию спутниковой связи представила и компания Huawei, однако она тоже не будет работать в России.



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