Вернуть эвакуированный автомобиль москвичам поможет робот

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В контакт-центре "Московский транспорт" появился виртуальный оператор, который поможет решить вопросы, связанные с эвакуацией автомобилей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Робот запрашивает государственный номер машины, сообщает, где она находится, что нужно сделать, чтобы ее вернуть, и какие документы следует взять с собой.

Виртуальный оператор работает на горячей линии “Московский транспорт” в пилотном режиме уже месяц. Как рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий, помощник учится отвечать на сложные вопросы и понимать слова.

"Например, он знает, что "авто" и "тачка" – это одно и то же. С виртуальным оператором уже поговорили более тысячи человек – это около 10% от общего числа звонков по поводу эвакуации автомобиля, которые поступили за этот месяц", – отметил он.

Статистика показывает, что робот помогает москвичам вдвое быстрее живого оператора, а со временем он сможет обрабатывать до 100% звонков, и все же сложные вопросы москвичи по-прежнему смогут обсудить с человеком.

Узнать, как вернуть эвакуированный автомобиль, можно по телефонам контакт-центра "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 и 3210. Также оперативную информацию о транспорте можно получать в приложении "Госуслуги Москвы" и на портале mos.ru.

Робот с 2014 года работает на горячих линиях правительства Москвы. Он принимает показания счетчиков и помогает в вопросах, на которые можно ответить односложно.

В марте робот горячих линий общегородского контакт-центра получил сразу две награды на международном конкурсе "Хрустальная гарнитура". Общегородской контакт-центр победил в номинации "Лучшая практика обслуживания клиентов без участия операторов" и получил высокую оценку в номинации "Лучшее применение автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта".

По сравнению с моделями других стран московский робот имеет богатый словарный запас и способен быстро распознавать разные вопросы. С 2017 года виртуальный оператор принимает 100% обращений, которые касаются

регистрации показаний приборов учета потребляемой воды. Это первая в России горячая линия, которая работает без участия человека. В 2018 году робот принял около пяти миллионов обращений.