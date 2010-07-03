Оператора горячих линий признали лучшим виртуальным помощником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Робот горячих линий общегородского контакт-центра получил сразу 2 награды на международном конкурсе "Хрустальная гарнитура", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общегородской контакт-центр победил в номинации "Лучшая практика обслуживания клиентов без участия операторов" и получил высокую оценку в номинации "Лучшее применение автоматизации, роботизации и искусственного интеллекта".

В 2019 году конкурс проводился в 15-й раз. За победу в 37 номинациях боролись 300 участников из РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Жюри конкурса оценило высокую эффективность работы и уникальность виртуального телефониста.

По сравнению с моделями других стран московский робот имеет богатый словарный запас и способен быстро распознавать разные вопросы, поделился руководитель проекта общегородского контакт-центра департамента информационных технологий Москвы Андрей Савицкий.

С 2017 года виртуальный оператор принимает 100% обращений, которые касаются регистрации показаний приборов учета потребляемой воды. Это первая в России горячая линия, которая работает без участия человека. В 2018 году робот принял около 5 миллионов обращений.

Ранее сообщалось, что в России могут легализовать виртуальные SIM-карты. Нормативную базу уже начали разрабатывать. Специалистам предстоит определить, по каким правилам абоненты будут менять оператора.