На российский проект спутникового интернета потребуется 300 миллиардов рублей

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Реализация российского проекта спутникового интернета потребует около 300 миллиардов рублей. Средства планируют получить из внебюджетных источников. Отечественный проект создают в качестве конкурирующего с системой, создаваемой Илоном Маском.

Как рассказал заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании РКС Евгений Нестеров, спутниковый интернет вписан в госпрограмму "Цифровая экономика". Помимо запуска почти 300 малых космических аппаратов, потребуется создание наземной инфраструктуры.

"Детальную смету мы проработаем в ближайшие четыре месяца. Проект будет реализован в широкой кооперации с привлечением внебюджетных средств", – цитирует Нестерова РИА Новости.

Ранее Илон Маск обещал в рамках другого проекта создать сеть спутников вокруг Земли, чтобы предоставлять бесплатный доступ в интернет. Для этого в космос до 2024 года потребуется вывести 11 тысяч аппаратов. Все они также будут работать на низкой орбите.