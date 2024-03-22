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22 марта, 16:30

События

Москва 24: специалисты расскажут о роли ИИ в формировании общества будущего

Фото: depositphotos/Jirsak

25 марта в МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по теме "Роль искусственного интеллекта в формировании общества будущего".

О новых технологиях будут размышлять:

  • президент Национального института исследований глобальной безопасности, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Анатолий Смирнов;
  • директор Института общественных наук РАНХиГС Павел Голосов;
  • ведущий научный сотрудник Военно-инженерной корпорации Артем Артемов;
  • генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев;
  • член-корреспондент Российской ассоциации космонавтики имени К. Э. Циолковского, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин.

Смотрите прямую трансляцию 25 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

технологиипресс-конференция
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