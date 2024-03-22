Москва 24: специалисты расскажут о роли ИИ в формировании общества будущего

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25 марта в МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по теме "Роль искусственного интеллекта в формировании общества будущего".

О новых технологиях будут размышлять:



президент Национального института исследований глобальной безопасности, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Анатолий Смирнов;

директор Института общественных наук РАНХиГС Павел Голосов;

ведущий научный сотрудник Военно-инженерной корпорации Артем Артемов;

генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев;

член-корреспондент Российской ассоциации космонавтики имени К. Э. Циолковского, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин.

Смотрите прямую трансляцию 25 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

