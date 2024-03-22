22 марта, 16:30События
Москва 24: специалисты расскажут о роли ИИ в формировании общества будущего
Фото: depositphotos/Jirsak
25 марта в МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол по теме "Роль искусственного интеллекта в формировании общества будущего".
О новых технологиях будут размышлять:
- президент Национального института исследований глобальной безопасности, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Анатолий Смирнов;
- директор Института общественных наук РАНХиГС Павел Голосов;
- ведущий научный сотрудник Военно-инженерной корпорации Артем Артемов;
- генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев;
- член-корреспондент Российской ассоциации космонавтики имени К. Э. Циолковского, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Ионин.
Смотрите прямую трансляцию 25 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.