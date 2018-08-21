Эксперт оценил планы создать в России самолет с вертикальным взлетом

21 августа, 18:32
Фото: depositphotos/nitinut380
Заслуженный военный летчик, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов назвал целесообразными планы разработать в России самолет с вертикальными взлетом и посадкой.
"Можно говорить о том, что, в принципе, актуальность этого вопроса не уходила за пределы технического творчества и инженерной мысли современности...", – цитирует Попова RT.
Эксперт напомнил, что в СССР был создан сверхзвуковой самолет с вертикальным взлетом и посадкой – Як-141. Однако разработки передали США. Сейчас есть возможность создать самолет с более высокими боевыми характеристиками, полагает Попов.
"Я думаю, это будет самая перспективная работа – восстановить те наработки и использовать их в полной мере", – отметил он, добавив, что сегодня создать такой самолет будет проще, чем 20 лет назад.
Попов считает, что новый самолет повысит обороноспособность страны.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил о разработке нового самолета с вертикальными взлетом и посадкой. Его планируется использовать на авианесущих кораблях.
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