Эксперт оценил планы создать в России самолет с вертикальным взлетом

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Заслуженный военный летчик, заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" Владимир Попов назвал целесообразными планы разработать в России самолет с вертикальными взлетом и посадкой.

"Можно говорить о том, что, в принципе, актуальность этого вопроса не уходила за пределы технического творчества и инженерной мысли современности...", – цитирует Попова RT.

Эксперт напомнил, что в СССР был создан сверхзвуковой самолет с вертикальным взлетом и посадкой – Як-141. Однако разработки передали США. Сейчас есть возможность создать самолет с более высокими боевыми характеристиками, полагает Попов.

"Я думаю, это будет самая перспективная работа – восстановить те наработки и использовать их в полной мере", – отметил он, добавив, что сегодня создать такой самолет будет проще, чем 20 лет назад.

Попов считает, что новый самолет повысит обороноспособность страны.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил о разработке нового самолета с вертикальными взлетом и посадкой. Его планируется использовать на авианесущих кораблях.