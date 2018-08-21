В России разработают самолет с вертикальным взлетом

21 августа, 14:53
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
В России разработают новый самолет с вертикальными взлетом и посадкой. Об этом на открытии военно-технического форума "Армия-2018" рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.
Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет," – сказал Борисов.
Минобороны ведет работу над проектом с прошлого года. По словам вице-премьера, проект уже включили в госпрограмму вооружений. Создание нового самолета может занять семь-десять лет.
В СССР выпустили более 230 истребителей Як-38, способных вертикально взлетать и садиться. На смену им должны были прийти Як-141, однако в 2004 году программу свернули.
Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Минобороны РФ планируют подписать контракт на поставку первой партии истребителей Су-57 до конца лета.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: