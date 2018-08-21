В России разработают самолет с вертикальным взлетом

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В России разработают новый самолет с вертикальными взлетом и посадкой. Об этом на открытии военно-технического форума "Армия-2018" рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает РИА Новости.

Для всех типов авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет," – сказал Борисов.

Минобороны ведет работу над проектом с прошлого года. По словам вице-премьера, проект уже включили в госпрограмму вооружений. Создание нового самолета может занять семь-десять лет.

В СССР выпустили более 230 истребителей Як-38, способных вертикально взлетать и садиться. На смену им должны были прийти Як-141, однако в 2004 году программу свернули.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Минобороны РФ планируют подписать контракт на поставку первой партии истребителей Су-57 до конца лета.