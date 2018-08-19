ОАК и Минобороны заключат контракт на поставку Су-57

19 августа, 20:40
Фото: wikimedia.org/Dmitry Zherdin / по лицензии CC BY-SA 3.0
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и Минобороны РФ планируют подписать контракт на поставку первой партии истребителей Су-57 до конца лета. Об этом рассказал президент ОАК Юрий Слюсарь в интервью на телеканале "Россия 1".
"Скорее всего, до конца лета в парке "Патриот", где с 21 по 26 августа пройдет форум "Армия-2018", мы подпишем с Минобороны контракты на поставку первой партии со следующего года", – отметил Слюсарь.
Истребитель пятого поколения Су-57 создан по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов. Он способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета и оснащен новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием, в том числе мощным бортовым компьютером, а также разнесенной по корпусу радарной системой. Помимо этого, самолет несет вооружение внутри фюзеляжа.
Поступление истребителей Су-57 в войска запланировано на 2019 год. В установочную партию войдут 12 машин.
Ранее состоялся первый полет вертолета Ми-26, который отличается от своего предшественника современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое упрощает пилотирование вертолета.
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