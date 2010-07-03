Роскомнадзор направит Instagram запрос после сообщений об утечке данных

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Роскомнадзор направит запрос администрации Instagram после сообщений об утечке персональных данных пользователей этого приложения. Такое заявление сделала пресс-служба ведомства, передает Агентство "Москва".

"Роскомнадзор направит соответствующий запрос", – сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в интернете оказались данные 49 миллионов пользователей популярного сервиса Instagram. В Сети оказались фото владельцев аккаунтов, их номера телефонов, адреса электронной почты.

Отмечалось также, что информация появилась на облачном сервисе Amazon и в течение определенного времени была в открытом доступе, без запроса пароля. Любой желающий мог получить к ней доступ.