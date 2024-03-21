"Билайн" увеличил скорость мобильного интернета на Павелецком вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

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Мобильный оператор "Билайн" модернизировал свою сеть на всей территории Павелецкого вокзала. По результатам внутренних измерений клиентам оператора стал доступен мобильный интернет со скоростью выше 200 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать до 312 Мбит/с, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что данная скорость достаточна для работы необходимых сервисов – от мессенджеров и соцсетей до музыкальных и видеоплатформ. Кроме этого, клиентам доступна технология VoLTE (технология передачи голоса по сети LTE), которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

"Мы уделяем особое внимание организации связи на ключевых транспортных узлах столицы, так как это вопрос не только удобства, но и безопасности пассажиров. В сотрудничестве с РЖД мы смогли обеспечить всю территорию вокзала связью и создать непрерывный доступ в сеть за счет установки своего оборудования внутри зданий вокзала. Такой подход позволяет организовать более устойчивое и надежное покрытие на вокзале, чтобы клиенты всегда имели возможность быть на связи со своими близкими, построить маршрут или вызвать такси", – отметил региональный директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" ("Билайн").

В компании отметили, что важным фактором качества связи, кроме скорости, также является надежность сети, то есть стабильность передачи данных по пути следования клиента. Так, в Москве она выросла в два раза по сравнению с прошлым годом. Таким образом, значительно сокращается возможность прерывания связи во время разговора или "подвисание" контента во время просмотра видео.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор "Билайн" улучшил покрытие и надежность связи на участке Москва – Муром федеральной трассы М-12 "Восток", установив 44 новые базовые станции. После модернизации сети по результатам внутренних измерений средняя скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с, а голосовое соединение устанавливается менее чем за пару секунд.

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