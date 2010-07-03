Россияне пожаловались на сбои в работе сервисов "Яндекса"

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пользователи сервисов "Яндекс. Такси", "Яндекс. Почта" и "Яндекс. Дзен" столкнулись со сбоями в работе ресурсов. О неполадках сообщает портал Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов.

Жалобы начали поступать около 16:00 по московскому времени. В основном проблемы с доступом возникли у москвичей, петербуржцев, а также жителей Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Краснодара, Казани, Уфы, Челябинска и Нижнего Новгорода.

Тем временем в пресс-службе "Яндекса" уже заявили об устранении сбоев. "Все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме", – цитирует заявление компании Агентство "Москва".

В минувшую субботу пользователи со всего мира сообщили о сбоях в работе Telegram. Они рассказали о проблемах с отправкой или получением сообщений.