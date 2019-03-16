Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в Telegram

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов

Пользователи Telegram из разных стран столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Сбой подтверждают данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.

Неполадки начались около 15:00 по московскому времени. В основном на трудности жалуются пользователи из Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши, а также Бразилии, США и Турции.

Часть россиян тоже заметили проблемы с отправкой или получением сообщений и подключением к Telegram или сайту мессенджера. Среди тех, кто столкнулся со сбоем, жители Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Самары, Новосибирска, Иркутска, Симферополя и Воронежа.

Вскоре команда Telegram пояснила, что специалисты устраняют неполадки. Согласно сообщению, порядка 70 тысяч пользователей видят свою учетную запись как "удаленную" из-за проблем с сервером.

"Данные не потеряны, скоро все вернется в норму", – заверили в Telegram.

К 19:00 по московскому времени стало известно, что работа Telegram восстановлена после сбоя.

Ранее по всему миру произошел в работе Facebook и Instagram. Пользователи соцсетей не могли загрузить ленту и войти в свои аккаунты.