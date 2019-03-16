Пользователи со всего мира пожаловались на сбой в Telegram

Пользователи Telegram из разных стран столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Сбой подтверждают данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов.
Неполадки начались около 15:00 по московскому времени. В основном на трудности жалуются пользователи из Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши, а также Бразилии, США и Турции.
Часть россиян тоже заметили проблемы с отправкой или получением сообщений и подключением к Telegram или сайту мессенджера. Среди тех, кто столкнулся со сбоем, жители Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Самары, Новосибирска, Иркутска, Симферополя и Воронежа.
Вскоре команда Telegram пояснила, что специалисты устраняют неполадки. Согласно сообщению, порядка 70 тысяч пользователей видят свою учетную запись как "удаленную" из-за проблем с сервером.
"Данные не потеряны, скоро все вернется в норму", – заверили в Telegram.
К 19:00 по московскому времени стало известно, что работа Telegram восстановлена после сбоя.
Ранее по всему миру произошел в работе Facebook и Instagram. Пользователи соцсетей не могли загрузить ленту и войти в свои аккаунты.
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