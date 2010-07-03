Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдается в среду по всему миру, в том числе и в России. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.

Пользователи Instagram указывают на проблемы с загрузкой новостной ленты, многие не могут войти в свои аккаунты.

Около 36 процентов сообщивших о сбоях отмечают проблемы в работе сайта Facebook, еще 29 процентов указывают на неполадки со входом в свои аккаунты.

Чаще всего о сбоях сообщают жители Европы и США. Проблемы в работе соцсетей отмечают и пользователи из Москвы.