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14:55

Эксперт оценил новый Samsung Galaxy Fold

технологии

14:55

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Фото: www.samsung.com

Раскладушка Samsung Galaxy Fold подходит как для использования в повседневной жизни, так и для хранения больших объемов информации. Такое мнение высказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Ожидать, что в ближайшие месяцы появится предложение от других производителей, которые будут производить смартфоны с гибкими экранами, не приходится. В 2019 году Samsung практически в одиночестве будет продавать такой продукт", – сказал он в беседе с RT.

Ранее на презентации в Сан-Франциско компания Samsung показала смартфон Galaxy Fold со сгибающимся безрамочным экраном диагональю 7,3 дюйма. Модель будет официально продаваться только в десяти странах мира, включая Россию. Стоимость новинки на российском рынке, по оценкам экспертов, может превысить 150 тысяч рублей.

Подчеркивается, что смартфон оснащен процессором нового поколения и 12 Гб оперативной памяти. Смартфон будет представлен в цветовых вариантах Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue. В Россию новинки поступят только в мае.

технологии

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