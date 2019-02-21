Эксперт оценил новый Samsung Galaxy Fold

Раскладушка Samsung Galaxy Fold подходит как для использования в повседневной жизни, так и для хранения больших объемов информации. Такое мнение высказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"Ожидать, что в ближайшие месяцы появится предложение от других производителей, которые будут производить смартфоны с гибкими экранами, не приходится. В 2019 году Samsung практически в одиночестве будет продавать такой продукт", – сказал он в беседе с RT.
Ранее на презентации в Сан-Франциско компания Samsung показала смартфон Galaxy Fold со сгибающимся безрамочным экраном диагональю 7,3 дюйма. Модель будет официально продаваться только в десяти странах мира, включая Россию. Стоимость новинки на российском рынке, по оценкам экспертов, может превысить 150 тысяч рублей.
Подчеркивается, что смартфон оснащен процессором нового поколения и 12 Гб оперативной памяти. Смартфон будет представлен в цветовых вариантах Space Silver, Cosmos Black, Martian Green и Astro Blue. В Россию новинки поступят только в мае.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.