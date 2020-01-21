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В мире

21 января, 14:06

В НАТО представили новейшие беспилотники-разведчики

технологии за рубежом

Фото: TASS/Zuma/Eric Lalmand

Новейшие стратегические беспилотники НАТО смогут проводить в воздухе до 30 часов без дозаправки. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам представителя НАТО, новые дроны, основанные на модели Global Hawk, смогут фиксировать происходящее на территории России. Столтенберг подчеркнул, что аналогов подобных летательных аппаратов нет ни у России, ни у Китая, сообщает "Газета.ру".

Главная техническая особенность модернизированного Global Hawk – особые датчики, которые могут фиксировать происходящее в радиусе 200 километров.

"В отличие от спутниковых фотографий, изображения с радаров и датчиков не зависят от погоды и темноты", – утверждает бригадный генерал США Фил Стюарт.

На данный момент в НАТО приобрели 10 дронов Global Hawk. Они войдут в систему воздушной разведки и наблюдения AGS. Его также смогут пополнять беспилотными летальными аппаратами стратегического класса RQ-4 Global Hawk Block 40. Благодаря комплексу наблюдение будет идти в реальном времени и круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что боевики в Сирии использовали беспилотники для нападения на авиабазу Хмеймим. Атаку дронов ликвидировали российские средства противовоздушной обороны, которые засекли БПЛА рядом с базой. Воздушные средства не успели нанести какой-либо урон и были уничтожены.

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