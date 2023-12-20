В РФ создали нейросеть по определению владельцев телеграм-каналов

Фото: depositphotos/belchonock

В России создали нейросеть, которая может деанонимизировать телеграм-каналы. В настоящее время софт проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике T. Hunter, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.

Как уточнил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров, аналитики представили базовую антологию методов и приемов. Ее специалист задействует при исследовании телеграм-канала, затем этим приемам обучили программу, уточнил он.

В материале указали, что в антологию включили сбор информации об администраторах из описания каналов, архивных копий, постов, а также получение метаданных опубликованных файлов. Вместе с тем разработка способна выявить необходимые данные в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах.

Создатели инновации рассказали, что ИИ изучает утечки данных, сопоставляет их с именем пользователя или его фотографией быстрее и качественнее человека. По словам специалистов, в анализируемом контенте может числиться информация о пользователе.

"В основе ИИ лежит одна из наиболее распространенных текстовых нейросетей, которая работает на серверах нашей компании. Для ее использования написан телеграм-бот, который упрощает взаимодействие с ПО", – сказал Бедров.

Газета уточнила, что нейросеть научили проверять юридических лиц по ИНН. Так, новинка умеет выдавать общую информацию о компании. Речь идет о сроке существования, численности сотрудников, уставном капитале и адресе регистрации.

Запуск нейросети должен пройти в 2024–2025 годах, говорится в статье. Ей уже дали название – "Товарищ майор". Новинка будет запущена для государственных или частных организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, связанных с анонимными телеграм-сообществами.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ представило механизм компенсации от причиненного технологиями искусственного интеллекта вреда в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). По данным СМИ, если поправки в закон утвердят, то участников ЭПР заставят страховать ответственность от негативных последствий применения подобных инноваций.

Интернет-мошенники начали использовать нейросети