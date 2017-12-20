Илон Маск опубликовал фото тяжелой ракеты Falcon Heavy

Фото: AP/Refugio Ruiz

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал первое фото тяжелой ракеты Falcon Heavy. Аппарат засняли в монтажно-испытательном корпусе космодрома на мысе Канаверал. Первый запуск ракеты планируют осуществить в январе 2018 года. Снимок выложен в аккаунте бизнесмена в Twitter.

Базой для новой модели послужила Falcon 9. Тяжелая версия состоит из двух боковых ступеней и центрального блока. При запуске будут работать сразу 27 двигателей. Длина ракеты составляет 70 метров, а вес 1400 тонн. Она сможет выводить на низкую орбиту нагрузку массой свыше 60 тонн. Falcon Heavy намного превзойдет все современные ракеты.

Предполагается, что ракета доставит в космос вишневый родстер Tesla. Избыток импульса аппарата позволит забросить машину на гелиоцентрическую орбиту. Маск надеется, что автомобиль проведет в космосе миллионы лет и будет найден инопланетянами.

Ранее компания SpaceX в США успешно запустила ракету Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-11/EchoStar 105.