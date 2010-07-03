Гонка дронов пройдет в зоне отдыха "Левобережье"

В зоне отдыха "Левобережье" 22 сентября пройдет гонка дронов "Осенний аккорд". Так завершится сезон полетов беспилотников, передает портал мэра и правительства Москвы.
В течение года соревнования проходили во многих российских городах. Их организовала Всероссийская лига гонок дронов (RDR). Итоги "Осеннего аккорда" станут решающими для участников суперфинала RDR.
В 10 утра начнется регистрация пилотов. В 11:30 начнутся тренировочные и квалификационные вылеты. С 13:30 спортсмены и жюри будут подводить итоги.
Зрители примут участие в мастер-классах, примерят очки виртуальной реальности и увидят, как пилоты управляют своими аппаратами. Также гости смогут поднять в воздух учебный дрон и мини-дрон весом в 25 граммов.
Возобновятся соревнования в 14:00. С этого момента будут идти раунды на выбывание, они продлятся около двух часов.
Финальные вылеты стартуют в 16:30. После них наградят победителей. Зрителям в 17:30 покажут видеоролики о беспилотниках и управлении ими.
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