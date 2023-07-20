Более 15 тыс интерактивных форм услуг пропадут с портала "Госуслуги"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минцифры России с 21 июля выведет из эксплуатации около 15,3 тысячи интерактивных форм услуг с портала "Госуслуги", пишет ТАСС со ссылкой на приказ министерства.

Эксперт по цифровой трансформации Людмила Богатырева поясняла, что речь идет о тех формах, которые были созданы старыми методами – без визуального конструктора услуг или механизма для вывода массовых социально значимых услуг.

Из приказа следует, что не позднее 21 июля ведомство уберет интерактивные формы сообщений, обращений, заявлений и документов, а также информации об электронной записи на прием в соответствии с 64 приложениями к приказу. Так, под такими сообщениями понимаются публикации ФССП, МВД, МЧС, ФТС, Росгвардии, Соцфонда России, Минобороны и других ведомств.

В общей сложности в перечне таких услуг федерального уровня насчитывается 748. Кроме того, в списке можно заметить муниципальные и региональные услуги.

Ранее в Минцифры сообщили, что более миллиона граждан обзавелись Fan ID. Карта болельщика необходима для посещения матчей футбольной Российской Премьер-лиги (РПЛ). 64% таких карт оформили мужчины, 36% – женщины.