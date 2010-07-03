Энергоблок №1 Калининской АЭС подключен к сети

Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети, сообщил директор департамента коммуникаций концерна "Росэнергоатом" Андрей Тимонов.
"Энергоблок №1 Калининской АЭС включен в сеть после выполнения ремонтных работ на открытом распределительном устройстве", – сказал Тимонов Агентству "Москва".
19 июля на номинальную мощность в одну тысячу МВт вышел четвертый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области.
Три из четырех энергоблоков были отключены от сети из-за короткого замыкания из трансформаторов открытого распределительного устройства атомной станции.
КАЭС находится в Удомельском районе в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000.
Энергетический пуск блока №1 состоялся в 1984 году; в 1986 году был включен в сеть энергоблок №2. Энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2004 году; в 2011 году состоялся пуск энергоблока №4.
На Калининской АЭС идут работы по подготовке к влючению трех энергоблоков
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