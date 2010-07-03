Энергоблок №4 Калининской АЭС подключен к сети

Четвертый энергоблок Калининской атомной электростанции в Тверской области вышел на номинальную мощность в одну тысячу МВт. Информацию ТАСС подтвердили в центре общественных связей АЭС.

Ранее в министерстве энергетики сообщили, что АЭС выйдет на нормальный режим работы в течение двух суток. Из-за короткого замыкания на трансформаторе утром 18 июля на атомной электростанции были остановлены три энергоблока. Это произошло по проектному алгоритму: такой порядок действий предусмотрен, если энергоблокам становится некуда выдавать выработанную электроэнергию.

Сейчас там находится специальная комиссия Минэнерго. Ведутся работы по подготовке к включению еще двух энергоблоков.

Потребителей перевели на резервные линии, подачу электроэнергии восстановили. Отключение энергоблоков не сказалось на жизни города Удомля, где расположена станция.

КАЭС находится в Удомельском районе в 125 километрах от Твери и в 330 километрах от Москвы. Через открытое распределительное устройство станция выдает мощность в Объединенную энергосистему Центра по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На Калининской АЭС используются реакторные установки типа ВВЭР-1000.

Энергетический пуск блока №1 состоялся в 1984 году; в 1986 году был включен в сеть энергоблок №2. Энергоблок №3 введен в эксплуатацию в 2004 году; в 2011 году состоялся пуск энергоблока №4.

