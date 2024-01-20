В Москве начали производство мини-диктофонов

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Компания "Телесис.ру", которая занимается выпуском мелкой электроники в Москве, запустила серийное производство мини-диктофонов. Об этом рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

"В конце 2023 года компания возобновила производство двух модификаций мини-диктофонов весом семь граммов с памятью на 75 и 150 часов", – сообщила она, добавив, что в течение 1,5 лет организация собирается выпустить порядка трех тысяч подобных изделий.

Кроме того, Степанова заявила, что компания разрабатывает еще диктофоны-бейджи и часы. При этом за прошлый год столичное предприятие произвело примерно четыре тысячи электронных приборов, что на 21% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

"Телесис.ру" осуществляет разработку и выпуск электроники с 1991 года. На данный момент предприятие производит более 30 разных типов диктофонов.

Ранее сообщалось, что компания "Рукэп", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" и специализирующаяся на создании приборов в области локального позиционирования и визуализации 3D-контента, разработала новое устройство для ультразвукового зрения для слабовидящих.



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