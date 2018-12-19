Илон Маск открыл скоростной туннель под Лос-Анджелесом

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Владелец компании SpaceX Илон Маск презентовал первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом. У себя в Twitter он показал автомобиль Tesla с боковыми выдвижными колесами для быстрого проезда по путепроводу, сообщает News.ru.

Маск отметил, что такие же колеса могут быть сделаны для других автономных электромобилей. Это позволит ехать со скоростью более 240 километров в час.

"На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу… Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", – написал Маск.

Строительство туннеля ведется с июня 2017 года специально созданной компанией The Boring Company. Тоннели планируется построить в районе Лос-Анджелеса и в столичном регионе на Восточном побережье. Также рассматривается создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.

В ноябре Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом. "Преодолел весь тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго", – подписал ролик миллиардер.