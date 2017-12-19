Дуров рассказал о причинах сбоя в работе Telegram

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Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров назвал причины сбоя в работе мессенджера Telegram. По его словам, это произошло из-за роста трафика.

"Из-за невероятного роста трафика в последнее время примерно в 17 часов по Гринвичу (20:00 мск) сообщения доставлялись медленнее обычного. Мы внесли некоторые изменения, во вторник все должно быть хорошо", – написал Павел Дуров на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что пользователи популярного мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе. Так, одной из распространенных неполадок была названа задержка в отправке сообщений. Послания уходили спустя несколько минут. Кроме этого, у части пользователей сервис находился в статусе "обновление".