Посетители Музея космонавтики 21 июля смогут погладить собак-роботов

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
День роботов пройдет в Музее космонавтики 21 июля. Посетители в этот день смогут увидеть собак-роботов и даже погладить их, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
"В течение дня посетители смогут погладить настоящих собак-роботов, затем в кинозале музея пройдет показ фильма о робототехнике", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что все желающие смогут сфотографироваться с роботами.
Между тем в кинозале музея можно будет посетить:
По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.
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