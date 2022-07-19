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Технологии

16:27

Посетители Музея космонавтики 21 июля смогут погладить собак-роботов

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

День роботов пройдет в Музее космонавтики 21 июля. Посетители в этот день смогут увидеть собак-роботов и даже погладить их, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"В течение дня посетители смогут погладить настоящих собак-роботов, затем в кинозале музея пройдет показ фильма о робототехнике", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что все желающие смогут сфотографироваться с роботами.

Между тем в кинозале музея можно будет посетить:

  • в 13:00 – показ документального фильма телестудии "Роскосмоса" "Курс на Луну. Строительство базы";
  • в 14:30 – специальный эфир музейного телевидения, в рамках которого робот Теспиан прочтет лекцию по космонавтике.

Ранее сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.

По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.

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