Посетители Музея космонавтики 21 июля смогут погладить собак-роботов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

День роботов пройдет в Музее космонавтики 21 июля. Посетители в этот день смогут увидеть собак-роботов и даже погладить их, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"В течение дня посетители смогут погладить настоящих собак-роботов, затем в кинозале музея пройдет показ фильма о робототехнике", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что все желающие смогут сфотографироваться с роботами.

Между тем в кинозале музея можно будет посетить:

в 13:00 – показ документального фильма телестудии "Роскосмоса" "Курс на Луну. Строительство базы";

в 14:30 – специальный эфир музейного телевидения, в рамках которого робот Теспиан прочтет лекцию по космонавтике.

Ранее сообщалось , что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.

По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования. Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.

