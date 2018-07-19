Mastercard осенью протестирует технологию оплаты с помощью подмигивания

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Международная платежная система Mastercard планирует внедрить на российском рынке несколько новых технологий. Онлайн-покупки можно будет подтвердить с помощью биометрии, а в магазинах появятся умные примерочные. Кроме того, планируется создать бесконтактную систему прохода на стадион.

"Россия – одна из наиболее восприимчивых к инновациям стран. Mastercard работает на российском рынке более 20 лет и приносит самые передовые мировые решения", – цитирует главу российского офиса компании Алексей Малиновский.

В столице открылось инновационное пространство, организованное платежной системой. По словам Малиновского, центр будет способствовать расширению присутствия бренда в России и развитию партнерства с банками и технологическими компаниями.

Среди платежных новинок – технология SelfiePay. Тестирование запустится в ноябре 2018 года. Начало активного использования запланировано на 2019 год. Оплатить покупку онлайн можно будет, моргнув в камеру мобильного устройства.

В российских магазинах планируется протестировать примерочные с интерактивными зеркалами. Кликнув по их поверхности, можно будет попросить принести другой размер или цвет одежды. Зеркало также покажет, как наряд будет смотреться при другом освещении.

Кроме того, компания планирует распространить технологию бесконтактного прохода на стадионы и в университеты с помощью своего приложения.