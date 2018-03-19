Facebook заподозрили в утечке данных 50 миллионов пользователей

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Социальная сеть Facebook проводит внутреннее расследование, проверяя информацию о связи своих сотрудников с утечкой данных 50 миллионов пользователей сторонней компании.

Предполагается, что сотрудники Facebook Джозеф Канселлор и Александр Коган создали фирму Global Science Research. Эта фирма передавала данные платформе Cambridge Analytica, связанной с предвыборным штабом Дональда Трампа во время выборов в США 2016 года.

Следствие по делу также проведет Европарламент. Об этом сообщил его председатель Антонио Таяни. "Обвинения в недобросовестном использовании данных пользователей Facebook – это неприемлемое нарушение прав наших граждан на частную жизнь", – цитируют парламентария "Аргументы недели".

Ранее руководитель Facebook Messenger Дэвид Маркус обвинил Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию США в 2016 году с помощью сервиса. По его данным, некие русские агенты создавали фэйковые аккаунты и общались с пользователями с целью повлиять на исход голосования.

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