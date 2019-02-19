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Часто ищут

21:30

Instagram начал разработку сервиса для сбора пожертвований

технологии

21:30

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Фото: depositphotos/2nix

Соцсеть Instagram ведет работу над сервисом для сбора пожертвований. Речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на благотворительную организацию.

Как сообщает The Verge со ссылкой на эксперта в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг, при нажатии на стикер пользователи смогут напрямую перечислять пожертвования.

Ранее стало известно, что социальная сеть намерена протестировать функцию одновременной публикации одного поста на нескольких аккаунтах. Отмечалось, что опция в скором времени будет доступна для пользователей на базе операционной системы iOS.

Также сообщалось, что пользователи Instagram смогут контролировать время, проведенное в Сети. С помощью push-уведомлений телефон напомнит владельцу, что он сидит в интернете дольше, чем запланировал.

технологии

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