Instagram начал разработку сервиса для сбора пожертвований

Соцсеть Instagram ведет работу над сервисом для сбора пожертвований. Речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на благотворительную организацию.
Как сообщает The Verge со ссылкой на эксперта в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг, при нажатии на стикер пользователи смогут напрямую перечислять пожертвования.
Ранее стало известно, что социальная сеть намерена протестировать функцию одновременной публикации одного поста на нескольких аккаунтах. Отмечалось, что опция в скором времени будет доступна для пользователей на базе операционной системы iOS.
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