"Ростех" и "Росатом" сообщили о разработке "умной фабрики"

18 июля, 14:40
Фото: ТАСС/Стоян Васев
Госкорпорации "Ростех" и "Росатом" подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое станет разрабатывать импортозамещающий программный продукт – систему управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы). Сумма финансирования проекта составила около пяти миллиардов рублей, передает РИА Новости.
"Новое ПО позволит управлять жизненным циклом сложных изделий в цифровом виде на всех этапах: от планирования и разработки до производства, поддержки и утилизации. При этом оно позволит гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций", – сообщила пресс-служба Ростеха.
Потребителями разработки станут предприятия российского оборонно-промышленного комплекса. Также новинка повысит конкурентоспособность продукции в масштабах страны и на мировом рынке.
По словам пресс-службы, создание и внедрение системы управления позволит сэкономить деньги на закупки иностранного софта. При этом российская разработка будет целенаправленно закрывать потребности рынка, так как отечественного аналога такой системы еще нет.
Создателями системы станут Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный центр информатизации Ростеха. Тестовый запуск отдельных составных частей системы пройдет на предприятиях Ростеха.
Основные аспекты разработки, которая займет около пяти лет, возьмет на себя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Финансирование проекта будет осуществляться за счет субсидии Минпромторга РФ и внебюджетных средств.
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