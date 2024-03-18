Сбой произошел в работе "МегаФона"

Фото: depositphotos/beinluck

Пользователи мобильного оператора "МегаФон" пожаловались на сбои в работе интернета по всей России. Об этом сказано на сайте "Сбой.РФ".

"18.03: количество жалоб – 2 293 тысячи", – написано на сайте.

Больше всего обращений поступало из Москвы (21%) и Санкт-Петербурга (17%). До этого пользователи "МегаФона" не фиксировали сбоев.

В сообщении сервиса сказано, что временные проблемы могут быть связаны с какой-то аварией или техническим сбоем.

Немногим позже в "МегаФоне" заявили, что компания фиксирует частичное восстановление доступа к сети у абонентов, передает ТАСС.

Вечером 11 марта сайт РЖД был временно недоступен для некоторых пользователей по техническим причинам. При этом, как отмечала пресс-служба компании, приложение "РЖД Пассажирам", кассы на вокзалах и станциях работали в прежнем формате. Однако спустя время работа сайта была восстановлена. В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

