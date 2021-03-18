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Технологии

14:01

YouTube заблокировал возможность публикаций и трансляций на канале "Вести Крым"

технологии

Фото: Depositphotos/2nix

Видеохостинг YouTube на неделю заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Уточняется, что причиной блокировки стала публикация двухлетней давности, которая вышла 21 апреля 2019 года под названием "Вот кто в почете на Украине: видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР". В ней использовали хронику времен Великой Отечественной войны. На видео запечатлено, как нацисты сжигают села в поисках еврейского населения. Ролик якобы нарушает правило, запрещающее показ насильственных действий против отдельных лиц.

В случае если в ближайшие три месяца хостинг обнаружит еще какие-то нарушения, он заблокирует "Вести Крым" полностью.

Ранее сообщалось, что YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Автор ленты, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что такое решение могло быть принято в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что его о блокировке никто не предупреждал.

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