В Samsung анонсировали выпуск смарт-кольца Galaxy Ring для мониторинга здоровья

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Компания Samsung планирует выпустить смарт-кольцо Galaxy Ring для мониторинга здоровья. Об этом заявил глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро, пишет Yonhap.

Он уточнил, что у Galaxy Watch есть ряд преимуществ, но некоторым пользователям неудобно постоянно носить часы, поэтому необходим форм-фактор кольца.

Оно больше подходит для длительного ношения, а также имеет лучшие показатели автономной работы аккумулятора, подчеркнул эксперт. Кольцо будет собирать только медицинские показатели 24 часа в сутки 365 дней в году.

Вывод гаджета на рынок ожидается в 2024 году, заключил Тэ Мун Ро.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple может удалить из своих умных часов Watch Ultra 2 и Watch Series 9 датчик, определяющий содержание кислорода в крови, на фоне ситуации с нарушением патентных прав медицинской технологической компании Masimo.

Между тем эксперты посоветовали россиянам почаще менять аккумулятор. По их словам, сейчас аккумуляторы в любых устройствах являются расходными материалами, однако их редко кто меняет. Хотя, как утверждают эксперты, делать это необходимо минимум раз в три года.

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