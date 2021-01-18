Сбои отметили в работе сервиса "Авито"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи сообщили о сбоях в работе онлайн-агрегатора объявлений "Авито" по всей России. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Из общего числа обращений 55% касаются входа в аккаунт – пользователи не могут попасть в личный кабинет. Непосредственно с сайтом проблемы возникают у 44% пользователей.

Несмотря на то что сбои выявлены по всей стране, наиболее часто на них указывают в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и в южной части страны.

Несколько дней назад о проблемах технического характера сообщили пользователи социальной сети Instagram. На неполадки обратили внимание пользователи из США, Польши и ряда других стран.

