Новая функция Instagram покажет, когда пользователь заходил в приложение

18 января, 16:17
Фото:ТАСС/Imago
Новую функцию Active At обнаружили специалисты в коде Instagram. По словам экспертов, она помогает установить, когда пользователь в последний раз заходил в приложение.
Отмечается, что аналогичные функции есть у большинства крупных мессенджеров, пишет "Российская газета". Это позволяет приблизительно определить, насколько быстро собеседник ответит на сообщение.
Когда Active At будет доступна пользователям Instagram, еще неизвестно. Кроме того, по мнению ряда экспертов, эту функцию также добавят в отдельное приложение Instagram для обмена сообщениями.
В декабря 2017 года Instagram начал тестировать собственный мессенджер Direct. Сервис запустили для пользователей как iOS, так и Android в шести странах: Израиле, Италии, Португалии, Турции, Чили и Уругвае.
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