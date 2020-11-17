Эксперт рассказал, как использовать старый смартфон

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Замдиректора института информационных технологий университета "Синергия" Антон Аверин рассказал агентству "Прайм", как можно использовать старый смартфон.

По словам специалиста, гаджет может пригодиться в автомобиле – например как навигатор или даже видеорегистратор. Кроме того, Аверин предложил использовать старый смартфон в качестве пульта для телевизора: для этого на устройство нужно загрузить специальное приложение. Эксперт добавил, что телефон может выполнять функции музыкальной колонки или будильника.

Если решение о продаже старой техники все же принято, необходимо подготовиться к реализации смартфона заранее.

"Советую просмотреть интернет-сервисы для продажи вещей, предварительно изучив идентичные объявления, а затем выгодно продать гаджет", – рассказал Аверин.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что мобильный телефон может являться одним из главных источников бактерий и вирусов. Чтобы избежать заражения, в ведомстве советовали после посещения общественных мест тщательно мыть руки и насухо вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. При этом устройства необходимо протирать антисептиками.