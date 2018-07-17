Программу развития цифровой среды "Умный город" могут принять до конца года

17 июля, 17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичную программу развития цифровой среды "Умный город" могут утвердить до конца 2018 года, заявил на Московском урбанистическом форуме глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
"Надеюсь, к осени, к концу года будет принята [программа "Умный город"], и мы будем двигаться дальше", – цитирует его Агентство "Москва".
Ранее Сергей Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды "Умный город". Ермолаев рассказывал, что главными ее составляющими станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. Программа сделает городское управление эффективнее. В ее составлении смогут поучаствовать сами жители. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: