Программу развития цифровой среды "Умный город" могут принять до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичную программу развития цифровой среды "Умный город" могут утвердить до конца 2018 года, заявил на Московском урбанистическом форуме глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

"Надеюсь, к осени, к концу года будет принята [программа "Умный город"], и мы будем двигаться дальше", – цитирует его Агентство "Москва".

Ранее Сергей Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды "Умный город". Ермолаев рассказывал, что главными ее составляющими станут искусственный интеллект, технология блокчейна и виртуальная реальность. Программа сделает городское управление эффективнее. В ее составлении смогут поучаствовать сами жители. В общей сложности в Москве на базе различных информационных платформ ежегодно реализуется более 400 проектов.