Москва 24: специалисты расскажут, как развивается киберспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов
17 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Московский киберспорт. Игра или способ стать миллионером уже в школе?".
2021 год финиширует грандиозным событием в сфере кибериндустрии: игроки из разных стран приняли участие в международном студенческом турнире "Битва за науку", а лучшие из лучших успели сразиться в финале.
Как проходят подобные турниры и какие популярные компьютерные игры входят в список основных дисциплин, расскажут:
- президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флер;
- ректор университета "Синергия" Артем Васильев;
- директор Московской студенческой киберспортивной лиги Павел Пимонов.
Смотрите трансляцию 17 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн
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