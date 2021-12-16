Москва 24: специалисты расскажут, как развивается киберспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

17 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Московский киберспорт. Игра или способ стать миллионером уже в школе?".

2021 год финиширует грандиозным событием в сфере кибериндустрии: игроки из разных стран приняли участие в международном студенческом турнире "Битва за науку", а лучшие из лучших успели сразиться в финале.

Как проходят подобные турниры и какие популярные компьютерные игры входят в список основных дисциплин, расскажут:



президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флер;

ректор университета "Синергия" Артем Васильев;

директор Московской студенческой киберспортивной лиги Павел Пимонов.