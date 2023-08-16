Google начал уведомлять пользователей об удалении профилей, неактивных в течение двух лет

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Компания Google начала отправлять пользователям уведомления о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалены. В письме говорится, что компания делает это для предотвращения получения несанкционированного доступа, пишет РИА Новости.

Уточняется, что некоторые пользователи получили такие уведомления еще в июле. В сообщении добавляется, что удаление неактивных аккаунтов будет возможно с 1 декабря этого года.

"Перед тем как удалить такой профиль, на основной и резервный адреса электронной почты направят несколько писем. Только спустя восемь месяцев с отправки уведомлений начнут применять меры. Из этих правил есть исключения", – говорится в сообщении.

Так, удаляться не будут аккаунты с каналами YouTube, на которых опубликованы видео или комментарии, а также страницы с подарочными картами с ненулевым балансом или аккаунты, из которых опубликованы приложения в Google Play. Для того чтобы оставить профиль активным, следует входить в него раз в год. При этом после удаления страницы пользователи не смогут создать новую с тем же адресом.

Ранее стало известно, что мобильные приложения банков РФ, которые оказались в американских санкционных списках в июле, пропали из магазина приложений Google Play. Речь идет о таких кредитных организациях, как Локо-Банк, банк "Солидарность", "Юнистрима", "Тинькофф Банк" и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).