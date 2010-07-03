"Яндекс" начал тестировать собственную социальную сеть, сообщает Tjournal со ссылкой на пресс-службу компании.
Сервис, получивший название "Аура", будет работать внутри приложения "Яндекса". Он будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий "Яндекса".
Также "Аура" будет использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании. Люди смогут и сами выбирать аудиторию для своих публикаций.
Пока попасть в новую социальную сеть можно по приглашению от действующего участника тестирования. Каждый может пригласить максимум пять человек в сутки.
Модераторы социальной сети будут следить, чтобы пользователи ставили реальные фотографии, а в постах не было ненормативной лексики, шокирующих фотографий и оскорблений. Когда "Ауру" запустят полностью, пока не сообщается.
Недавно компания "Яндекс" приобрела 100 процентов акций кипрской компании Znanie, которая владеет сервисом вопросов и ответов TheQuestion. Новый сервис будет интегрирован в "Яндекс.Знатоки". Он позволяет видеть быстрые ответы в поисковой выдаче.
Сервис TheQuestion был основан в 2015 году. Его ежемесячная аудитория составляет 10 миллионов человек. Работа TheQuestion предполагает, что любой человек может задать вопрос и получить на него ответ как от обычных пользователей, так и от специалистов.
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