Фото: ТАСС/Артем Геодакян

"Яндекс" начал тестировать собственную социальную сеть, сообщает Tjournal со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис, получивший название "Аура", будет работать внутри приложения "Яндекса". Он будет находить новых друзей для пользователя на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий "Яндекса".

Также "Аура" будет использовать информацию, уже предоставленную пользователем на других ресурсах компании. Люди смогут и сами выбирать аудиторию для своих публикаций.

Пока попасть в новую социальную сеть можно по приглашению от действующего участника тестирования. Каждый может пригласить максимум пять человек в сутки.

Модераторы социальной сети будут следить, чтобы пользователи ставили реальные фотографии, а в постах не было ненормативной лексики, шокирующих фотографий и оскорблений. Когда "Ауру" запустят полностью, пока не сообщается.

Недавно компания "Яндекс" приобрела 100 процентов акций кипрской компании Znanie, которая владеет сервисом вопросов и ответов TheQuestion. Новый сервис будет интегрирован в "Яндекс.Знатоки". Он позволяет видеть быстрые ответы в поисковой выдаче.

Сервис TheQuestion был основан в 2015 году. Его ежемесячная аудитория составляет 10 миллионов человек. Работа TheQuestion предполагает, что любой человек может задать вопрос и получить на него ответ как от обычных пользователей, так и от специалистов.