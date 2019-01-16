В Рязани проведут испытания автобуса-беспилотника

Весной 2019 года начнется тестирование нового российского беспилотного автобуса. Испытания пройдут в одном из парков Рязани, сообщает газета "Известия". Эту информацию изданию подтвердили в руководстве Рязанской области.

Автобус-беспилотник будет оснащен электрическим двигателем. Он сможет перевозить пассажиров со скоростью до 25 километров в час. Если он успешно пройдет тестирование, то имеет все шансы выйти на рынок.

Беспилотные системы для перевозки пассажиров и грузов планируется запустить на базе транспортной платформы "КаргоБот". Для перевозки пассажиров автобус-беспилотник будет с открытым салоном. Он будет рассчитан на перевозку максимум четырех человек по закрытым парковым зонам в теплое время года.

"Как и обычный рейсовый автобус, он предназначен для движения по определенному маршруту, который он запоминает, проехав по нему 2–3 раза под управлением диспетчера", – пояснил генеральный директор компании "Аврора Роботикс" Виталий Савельев.

Автобус оснастят электрическим двигателем мощностью 5 киловатт. Запас хода составит 80 километров, а максимальное время работы без подзарядки — до 8 часов. Отмечается, что за работой системы будут присматривать из диспетчерского центра: один специалист возьмет под контроль до 10 таких автобусов. Сейчас беспилотник находится на стадии промышленного образца.

В декабре сообщалось, что в новых поездах московского метро встроены элементы для беспилотного вождения.